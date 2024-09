Pochi pericoli verso la porta toscana da parte della Vecchia Signora

Secondo pareggio di fila senza reti per la Juventus, che non va oltre lo 0-0 in casa dell’Empoli nella gara valida per la quarta giornata di Serie A. Bianconeri poco pericolosi, vicini al gol solo con un colpo di testa di Gatti nel primo tempo e con una conclusione di Vlahovic in avvio ripresa murata da Vasquez. Con questo risultato la Vecchia Signora va in testa alla classifica, per il momento in solitaria, con 8 punti, mentre i toscani avanzano a quota sei.

