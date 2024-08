Debutta il nuovo format con il girone unico a 36 squadre

Sorteggiato a Montecarlo il calendario della prima fase della Champions League 2024/25 con il nuovo format a girone unico a 36 squadre in cui ciascuna affronta 8 avversarie, 4 in casa e 4 in trasferta. Le prime 8 accedono direttamente agli ottavi, dalla nona alla 24esima ci sarà invece un ulteriore turno di playoff per l’avanzamento. Ecco le avversarie delle italiane.

Inter pesca City e Arsenal

Due avversarie inglesi per l’Inter nella prossima Champions League. I nerazzurri affronteranno il Manchester City di Pep Guardiola fuori casa e l’Arsenal in casa. Per quanto riguarda le altre sfide della prima fase i campioni d’Italia affronteranno il Lipsia in casa, il Bayer Leverkusen in trasferta, la Stella Rossa in casa, gli Young Boys in Svizzera, il Monaco in casa e lo Sparta Praga in Repubblica Ceca.

Juve pesca City e Lipsia

La Juventus incontrerà il Manchester City nella prima fase della Champions League 2024/2025. La squadra di Thiago Motta nel sorteggio di Montecarlo ha pescato anche il Lipsia. Oltre a Manchester City e Lipsia la Juventus affronterà il Benfica, il Bruges, il Psv, il Lille, lo Stoccarda e l’Aston Villa.

Atalanta con Real Madrid e Barcellona

Cammino da ‘clasico’ per l’Atalanta che nella prima fase della Champions League 2024/2025 affronterà il Real Madrid – in quella che sarà la rivincita della finale della Supercoppa Europea – e il Barcellona.

Oltre a Real Madrid e Barcellona, la Dea affronterà Arsenal, Shakhtar, Celtic, Young Boys, Sturm Graz e Stoccarda.

Milan pesca Real Madrid e Liverpool

Il Milan affronterà il Real Madrid di Carlo Ancelotti e il Liverpool di Arne Slot, con il nuovo acquisto Federico Chiesa, nella prima fase della nuova Champions League.

Oltre a Real Madrid e al Liverpool il Milan pesca il Bayer, Bruges, Stella Rossa, Girona, Slovan e Dinamo.

Bologna con Dortmund e Liverpool

Il Bologna affronterà il Borussia Dortmund e il Liverpool nella prima fase della nuova Champions League. Oltre a Borussia Dortmund e Liverpool il Bologna affronterà Shaktar, Lilla, Sporting Lisbona, Benfica, Monaco e Aston Villa.

