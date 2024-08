Ad aprire le mercature un autogol di Djimsiti a inizio partita

L’Inter supera per 4-0 l’Atalanta e si porta momentaneamente in vetta al campionato in compagnia del Torino con sette punti. Nella gara valida per al terza giornata di serie A, autorete di Djimsiti al 3′ e rete di Barella al 10′. Nella ripresa doppietta di Thuram, a segno al 47′ e 56′. I bergamaschi subiscono la seconda sconfitta consecutiva e restano a tre punti.

