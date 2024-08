Il tecnico bianconero: "Grande entusiasmo"

“La squadra sta molto bene, una bona settimana di lavoro restando sempre con i piedi per terra. Domani andremo ad affrontare una squadra che sta bene contro una seria candidata allo Scudetto. Troveremo una squadra che battaglia, lotta, contrattacca e che sa cosa vuole”. Così l’allenatore della Juventus Thiago Motta nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Verona. “Oggi ho la fortuna di avere giocatori con caratteristiche diverse, funzionali alla nostra squadra e tutti hanno la possibilità di giocare”, ha aggiunto il tecnico italo-brasiliano che per quanto riguarda gli acciaccati e i nuovi ha detto: “Danilo ha preso una botta ieri, oggi avremo l’ultimo allenamento e valuteremo come sta. Milik sta recuperando, ma non è ancora con il gruppo. Kalulu l’ho trovato molto bene fisicamente, si è inserito bene nel gruppo e può giocare sia da centrale che da terzino”. “Stiamo lavorando molto bene sul mercato per fare una squadra molto competitiva, ma ora pensiamo al Verona”, ha ribadito Motta.

“La mia vita è bella, mi sveglio al mattino presto con grande entusiasmo. Mi trovo bene con persone che hanno lo stesso entusiasmo, con ragazzi che hanno una voglia enorme di lavorare e migliorarsi. Mi sento un privilegiato” ha poi sottolineato Motta “Chi sarà il capitano? Ci sono tanti che possono farlo, devono trasmettere ai tifosi, all’arbitro e a tutti cosa vogliamo essere. Ho già scelto chi sarà domani, ma lo vedrete domani”, ha concluso.

Nico Gonzalez e Francisco Conceiçao “sono giocatori forti, noi questi li vogliamo sempre dalla nostra parte. Tutti quelli che arriveranno ci aiuteranno ad essere competitivi in qualsiasi partita. E’ il caso di chi c’è già e di chi sta arrivando” ha poi precisato Motta.

