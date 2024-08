L'allenatore bianconero parla in conferenza stampa prima della partita contro il Como

Thiago Motta parla alla vigilia della partita tra Juventus e Como, valida per la prima giornata di campionato. “Mercato? Sono molto tranquillo, stiamo lavorando molto per essere competitivi. McKennie è un giocatore utile e funzionale per noi. I giocatori che porto con me domani sono qui per merito”, ha detto l’allenatore bianconero nella nella conferenza stampa di presentazione della gara in programma nel posticipo. “Non vediamo l’ora di arrivare alla partita di domani e competere contro l’avversario. Il nostro obiettivo è fare una grande prestazione”, ha aggiunto Motta.

La stagione 2024/2025 della serie A è iniziata ieri con quattro partite, finite tutte in pareggio: Inter-Genoa 2-2, Parma-Fiorentina 1-1, Milan-Torino 2-2 ed Empoli-Monza 0-0.

Thiago Motta: “Scudetto? Intento è fare tanti passi in stagione”

“Scudetto? L’intento è fare il massimo domani, competere con il Como e fare il risultato che vogliamo. Questo è il primo passo di tanti passi da fare durante la stagione”, ha aggiunto Thiago Motta. “Weah? Non sono sorpreso, ha la predisposizione a migliorare in tutto. Sicuramente sarà di grande aiuto alla squadra”, ha proseguito il tecnico.

