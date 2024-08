Affare da due milioni più bonus per il terzino destro lo scorso anno in prestito al Millwall

Nuovo arrivo dall’Inghilterra per rinforzare la difesa del Genoa di Alberto Gilardino. I rossoblu, secondo quanto riporta l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, sarebbero vicini all’acquisto dall’Arsenal del terzino destro Brooke Norton-Cuffy, 20 anni, lo scorso anno in prestito al Millwall in Championship. Sarebbe già stato raggiunto un accordo per un affare da due milioni di euro più bonus e le visite mediche dovrebbero tenersi la prossima settimana. Lo scorso anno, con la maglia del club dell’est di Londra, il terzino ha giocato 40 partite con due gol e 4 assist. Noto per la sua velocità, il fisico e la capacità di spingere sulla fascia, Norton-Cuffy ha vinto l’Europeo U19 con l’Inghilterra nel 2022 e ha partecipato al Mondiale Under 20 del 2023.

