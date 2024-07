Lotito ha accettato la proposta da tre milioni di euro dei turchi

È la fine di un’era. Dopo 8 anni e 207 gol fatti, Ciro Immobile dice addio alla Lazio. L’ormai ex capitano biancoceleste ha rinunciato ad alcuni premi che aveva maturato e, in cambio, il presidente Claudio Lotito è andato incontro alla sua volontà di chiudere il ciclo e trasferirsi a Istanbul per vestire la maglia del Besiktas. Accettata dunque l’offerta dei turchi di 3 milioni di euro, mentre per Immobile è pronto un contratto biennale da 6 milioni più bonus, con opzione di prolungamento per un’ulteriore stagione, ossia fino al 2027.

La Lazio ora si fionderà su Mason Greenwood, 21enne di proprietà del Manchester United, cercando di superare la concorrenza del Marsiglia, con cui la trattativa si è complicata nelle ultime ore.

