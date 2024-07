Il presidente biancoceleste sul mercato: "Ho sempre detto che non vendo sogni, ma solide realtà"

“Scelta di Baroni? Scelta tecnica. Noi valutiamo le persone dal punto di vista professionale e nell’apporto che possono dare in termini di crescita e di valorizzazione di giocatori e anche di assetto tattico. Riteniamo che sia l’allenatore giusto per questa squadra”. Così Claudio Lotito, a margine dell’evento di presentazione del nuovo logo della Serie A Enilive. “Ho sempre detto che non vendo sogni, ma solide realtà. Cerco di tradurre i sogni in fatti concreti”, è invece il commento del presidente sul mercato della Lazio: “Stiamo allestendo una squadra che sarà competitiva. Ritengo che lo fosse anche lo sorso anno, poi ci sono stati una serie di problemi interni allo spogliatoio che non hanno consentito di valorizzare al meglio le potenzialità del gruppo”. “Stiamo cercando di dedicarci non solo all’allestimento tecnico della squadra, ma anche a quello mentale. Perché la Lazio è un punto di arrivo e come tale deve essere considerata da tutti, non un punto di partenza” è quindi il commento di Lotito, che invece preferisce non esprimere giudizi sull’esperienza europea della nazionale italiana: “I fatti si commentano da soli – conclude – ai posteri l’ardua sentenza”

