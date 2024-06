Mbappé partirà titolare nella formazione di Didier Deschamps

Penultima giornata della fase a gironi di Euro 2024. Alle 18 scende in campo la Francia di Kylian Mbappé contro la Polonia di Robert Lewandowski. In contemporanea si gioca anche Olanda-Austria per chiudere il gruppo D. Alle 21 c’è Danimarca-Serbia e Inghilterra-Slovenia per il gruppo C.

Kylian Mbappé partirà titolare nella formazione di Didier Deschamps. L’attaccante 25enne ha recuperato dall’infortunio al naso rimediato durante il match contro l’Austria a causa di un violento scontro con il difensore Kevin Danso. Entrerà sul terreno di gioco con la mascherina protettiva.

