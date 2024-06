Sono rassicuranti i primi esami sostenuti dal 25enne parigino, lo riporta 'L'Équipe'

Paura rientrata per Kylian Mbappé. L’attaccante della Nazionale francese lunedì sera è stato gravemente colpito al naso durante la partita contro l’Austria, vinta 1-0 dai transalpini, agli Europei di calcio. I primi esami sostenuti dal 25enne parigino sono stati rassicuranti e si è deciso, quindi, di non operarlo. Lo riporta ‘L’Équipe’, secondo cui il capitano della Francia ha lasciato l’ospedale di Düsseldorf e forse potrebbe anche candidarsi per un posto in campo venerdì, contro l’Olanda, se lo staff darà l’ok.

Deschamps: “Davvero un peccato”

Dopo uno scontro aereo testa a testa con l’austriaco Kevin Danso, il bomber è rimasto rannicchiato in campo con il naso insanguinato e gonfio alla fine della partita del gruppo D alla Dusseldorf Arena, in Germania. “Non ho elementi nelle mie mani. Non se l’è cavata alla leggera. È ancora da vedere. Non posso dare una risposta in questa fase. Non sta bene. È con lo staff medico. Ha preso un brutto colpo al naso, questo è certo. Dobbiamo verificare, ma sembra piuttosto complicato, il che è davvero un peccato per noi stasera”, ha detto il ct Didier Deschamps.

