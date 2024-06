La polizia tedesca è riuscita a identificare undici sospetti. Aperto procedimento per lesioni gravi personali

Quattro tifosi italiani sono rimasti feriti dopo essere stati aggrediti da un gruppo di ultrà croati e due di loro sono dovuti andare in ospedale, dopo la partita di Euro 2024 tra Italia e Croazia terminata 1-1. Lo apprende LaPresse dalla polizia di Lipsia.

“Ieri sera c’è stato un alterco tra tifosi italiani e croati vicino al centro di Lipsia. Ai tifosi italiani sarebbe stata rubata una bandiera, poi restituita. Inoltre, un gruppo di circa 20 tifosi croati ha attaccato fisicamente i tifosi italiani prendendoli a calci e pugni. Quattro degli aggrediti sono rimasti feriti, due dei quali sono stati ricoverati in ospedale”, ha comunicato la polizia tedesca, aggiungendo che “le forze dell’ordine sono riuscite a identificare undici sospetti (croati e bosniaci, di età compresa tra i 21 e i 44 anni) e a prenderli in custodia. Tutti sono stati poi rilasciati. È stato aperto un procedimento contro di loro per lesioni personali gravi”.

