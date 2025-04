Il ceo del club rossonero Furlani sta trattando con l'ex dirigente di Juventus e Tottenham. La strada intrapresa sembra essere quella giusta

Sono ore decisive per il possibile approdo di Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo del Milan.

Paratici al Milan, la trattativa

Il ceo del club rossonero Giorgio Furlani sta trattando con l’ex dirigente di Juventus e Tottenham, ancora soggetto a inibizione fino al 20 luglio per il caso plusvalenze. Ancora non c’è la fumata bianca ma secondo quanto appreso da LaPresse, la strada intrapresa sembra essere quella giusta per trovare la figura adatta per il Milan da affiancare a Zlatan Ibrahimovic e a al direttore tecnico Geoffrey Moncada. A tal proposito sono attese in serata le parole del ceo Furlani a Mediaset, prima della semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Inter, per possibili aggiornamenti sulla definizione dell’accordo. Per il quale ormai sembra essere solo questione di tempo.

