Nuova giornata di grande calcio a Euro 2024. Si comincia alle 15.00 da Slovacchia-Ucraina all’Esprit Arena di Düsseldorf. Poi è la volta di Polonia-Austria, in campo alle 18 all’Olympiastadion. Chiudono la giornata, Olanda-Francia: alle 21.00 alla Red Bull Arena di Lipsia.

Slovacchia-Ucraina

Sfida dal morale opposto quella tra Slovacchia e Ucraina. Gli uomini del ct Calzona arrivano al match dopo l’impresa compiuta contro il Belgio. Gli ucraini invece hanno decisamente deluso le attese venendo travolti dalla Romania per 3-0.

Polonia-Austria

Il match tra Polonia e Austria ha tutta l’aria di essere una di quelle partite da dentro o fuori. Entrambe sono state infatti sconfitte nella prima partita del girone, rispettivamente da Olanda e Francia. Il ct polacco Probierz spera dunque nel recupero di Robert Lewandowski, mentre Rangnick potrebbe puntare questa volta sulla mossa Arnautovic dal primo minuto.

Olanda-Francia

Grandi aspettative per la partita conclusiva della giornata, quella tra Olanda e Francia. Le due squadre sono in testa a pari punti nel girone D e si giocano dunque l’occasione di strappare il pass per la fase finale con un turno d’anticipo. In forte dubbio Mbappé, reduce dalla rottura del naso nel match contro l’Austria. Koeman, dal canto suo, deve ancora sciogliere il dubbio di formazione in attacco, dove si giocano una maglia da titolare Depay e Weghorst.

