All'esordio a Dusseldorf i transalpini non brillano ma prendono i 3 punti grazie a un'autorete di Wober

La Francia supera l’Austria 0-1 nella prima giornata del gruppo D degli Europei di calcio grazie all’autogol di Wöber al 38′ del primo tempo. I transalpini a Dusseldorf, in Germania, non brillano all’esordio, ma raggiungono comunque l’Olanda in testa al girone. Mbappé si mangia il raddoppio al 55′, sbagliando davanti al portiere, e poi esce nel finale di gara dopo aver rimediato un colpo alla testa. La stella ex Psg, neo acquisto del Real Madrid, ha ricevuto i soccorsi dei sanitari e aveva la maglia sporca di sangue. Per essere rientrato poi troppo velocemente in campo, il bomber ha rimediato un cartellino giallo.

