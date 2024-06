Anche Andriy Shevchenko, presidente della Federcalcio di Kiev, ha partecipato all'evento

Anche Andriy Shevchenko, presidente della Federcalcio ucraina, ha partecipato a un evento a Monaco di Baviera per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla guerra in corso in Ucraina. Per l’occasione è stato portato un pezzo della tribuna dello stadio Sonyachny di Kharkiv, originariamente costruito per Euro 2012 e distrutto dalle truppe russe nel maggio 2022. Questa porzione dell’impianto ha viaggiato per tutta Europa per testimoniare al mondo che il calcio non è al di là della guerra: ad oggi, 500 impianti sportivi in ​​Ucraina hanno subito bombardamenti e attacchi missilistici russi.

