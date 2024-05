Tutto fatto riparte dopo l'esonero con la Roma: attesa l'ufficialità, contratto di due anni

Manca solo l’ufficialità, ma José Mourinho è a un passo dal ritorno in panchina. Il 61 enne allenatore portoghese, reduce dall’esonero alla Roma, sarebbe in procinto di ripartire dalla Turchia dove allenerà il Fenerbahce, come riportato da Gianluca Di Marzio. A pochi mesi dall’addio ai giallorossi, dove è stato sostituito da Daniele De Rossi, lo Special One siederà sulla panchina del club di Istanbul, che quest’anno è arrivato secondo dietro ai cugini del Galatasaray nonostante una stagione terminata a 99 punti. Il portoghese, tecnico dell’Inter dell’anno del Triplete, ha allenato in Italia, Inghilterra, Portogallo e Spagna.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata