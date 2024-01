Il portoghese non è più l'allenatore dei giallorossi. La società: "A breve aggiornamenti sulla guida tecnica della Prima Squadra"

Con una nota sul proprio sito internet, la Roma annuncia che “José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club con effetto immediato. Mourinho era stato annunciato come sessantesimo allenatore nella storia della Roma nel maggio del 2021. Ha guidato la squadra alla conquista della Conference League a Tirana il 25 maggio del 2022 e alla finale di Europa League a Budapest nella scorsa stagione”.

“Ringraziamo José a nome di tutti noi all’AS Roma per la passione e per l’impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso”, hanno dichiarato Dan e Ryan Friedkin.“Conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione, ma riteniamo che, nel migliore interesse del Club, sia necessario un cambiamento immediato. Auguriamo a José e ai suoi collaboratori il meglio per il futuro”, aggiungono i proprietari del club giallorosso. La Roma spiega poi che “ulteriori aggiornamenti riguardo la nuova guida tecnica della Prima Squadra saranno comunicati a breve”. Da giorni in Rete corre voce che possa essere l’ex calciatore della Roma, Daniele De Rossi, a guidare la squadra.

L’avventura romana dello Special One

Per Mourinho quello alla Roma è il terzo esonero consecutivo dopo quelli da parte del Tottenham e del Manchester Utd in Premier League. In totale Mourinho ha diretto la Roma per 138 partite tra tutte le competizioni, con 68 vittorie, 31 pareggi e 39 sconfitte. In campionato ha ottenuto due sesti posti, centrando sempre la qualificazione in Europa ma mancando l’approdo in Champions League. Grazie alla vittoria della Conference League nella sua prima stagione, lo Special One è diventato il primo tecnico a vincere tutte e tre le principali competizioni Uefa vigenti, nonché il terzo (dopo Giovanni Trapattoni e sir Alex Ferguson) a vincere almeno un trofeo Uefa in tre diverse decadi. Nel suo futuro c’è probabilmente un munifico contratto in Arabia Saudita, campionato che era già stato sulle sue tracce la scorsa estate.

