Il tecnico del Bayer Leverkusen: "Questo è il calcio"

“Non doveva andare così, ma questo è il calcio”. Queste le parole di Xabi Alonso a LaPresse, rispondendo alla domanda sulla sconfitta con l’Atalanta in finale di Europa League. “Molto bella, non vedo l’ora di continuare”, è stato invece il commento sulla serata. L’allenatore del Bayer Leverkusen risulta infatti tra le nomination dei migliori coach ai Globe Soccer Europe Awards in programma per la prima volta in Sardegna.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata