Mario Giuffredi in un'intervista a TvPlay: "Non può esserci un capitano sfiduciato dalla sua società"

Divorzio in vista tra il Napoli e capitan Giovanni Di Lorenzo. Al termine di un campionato decisamente deludente, chiuso con i fischi del pubblico nei suoi confronti durante lo 0-0 contro il Lecce nell’ultima giornata, il terzino azzurro avrebbe espresso la propria volontà di voler cambiare squadra durante la prossima sessione di mercato. A dirlo è stato l’agente del giocatore, Mario Giuffredi, intervistato da TvPlay: ha affermato che Di Lorenzo ha parlato con il direttore sportivo Giovanni Manna e ha espresso “delle sensazioni circa una mancanza di fiducia da parte della società nei suoi confronti“, spiegando dunque al ds che “senza la necessaria fiducia ha voglia di andare via da Napoli. Non può esserci un capitano sfiduciato dalla sua società“. L’agente ha poi espresso il rammarico del giocatore per questi ultimi sviluppi: “Non avremmo mai pensato di lasciare Napoli: abbiamo firmato un contratto per rimanere a vita. È sempre stato questo il desiderio di Giovanni. Cambia tutto, però, se la società esprime questo pensiero“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata