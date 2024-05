Tutte le partite si giocano alle 21. I giallorossi e i viola saranno visibili in chiaro. Le parole della vigilia dei mister

Continua il sogno di avere tre italiane in finale nelle coppe europee: stasera Roma, Atalanta e Fiorentina in campo nelle semifinali di andata di Europa e Conference League. Per l’Europa League i giallorossi sono impegnati in casa contro il Bayer Leverkusen, fresco vincitore della Bundesliga, mentre la Dea è attesa dalla trasferta in casa dell’Olympique Marsiglia. In Conference League, Fiorentina in casa contro il Club Brugge. Tutte le partite si giocano alle 21 e si potranno vedere su Sky e Dazn. Roma-Bayer sarà visibile anche in chiaro su Rai1, mentre Fiorentina-Brugge su Tv8. Ecco le parole degli allenatori delle tre squadre alla vigilia.

De Rossi (Roma): “Lotteremo entrambi fino all’ultimo”

L’allenatore della Roma, Daniele De Rossi, ha detto che i tedeschi “hanno giocatori molto interessanti, stimo molto il loro allenatore e hanno molto lavoro alle spalle. C’è tanto da temere e una cosa da rispettare è che sono imbattuti nonostante spesso siano stati in svantaggio. È una squadra che ha raggiunto tenacia e consapevolezza e lotta fino agli ultimi minuti. Per quanto riguarda noi a volte negli ultimi minuti è stanchezza ma anche tenuta mentale, quando prendi gol negli ultimi minuti è così. Ma anche noi abbiamo giocatori che stanno nella partita fino all’ultimo, altrimenti non avremmo vinto con l’Udinese in quella partita così particolare. È una squadra che ci crede, ha cuore, e quindi entrambe le squadre lotteranno fino all’ultimo secondo“. In conferenza stampa ha aggiunto che “c’è qualcosa di grande” nel Bayer, “hanno raggiunto risultati che non avevano mai raggiunto ed è merito loro, del lavoro che hanno fatto. Credo che per loro non sia un peso essere imbattuti, piacerebbe anche a me essere imbattuto”. Il mister non si è sbilanciato su difesa a tre o a quattro, dicendo solo: “Credo che la difesa, se fatta bene, se fatta con protagonisti che sappiano essere difensori ma anche primi attaccanti, è una cosa positiva. Non dico che giocherò con la difesa a tre ma domani vedremo”.

Gasperini (Atalanta): “In corsa su tre fronti ma Europa League ci piace di più”

“Indubbiamente sono partite molto sentite, per l’Atalanta ancora di più. Arrivare a una semifinale europea di questo valore è doppiamente importante. Stiamo giocando su tutti i tavoli, però questo dell’Europa League è quello che ci piace di più“, ha detto invece Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, prima della sfida del Velodrome. Sullo stadio avversario, il mister ha detto che è “meraviglioso anche per la passione che ci mettono”, ma “fortunatamente si gioca undici contro undici e avremo la possibilità di giocare alla pari. Questa è una stagione straordinaria fino a questo momento, con un percorso incredibile. Speriamo che maggio ci consenta di finire bene”.

“Non commetteremo l’errore di sottovalutare, sappiamo che ogni partita è diversa e chi arriva in semifinale ha comunque dei valori”, ha proseguito Gasperini, aggiungendo di aspettarsi “un Marsiglia più da Europa che da campionato dove è stato un po’ altalenante, ma ci prepariamo a giocare contro il miglior Marsiglia“. E, se qualche tifoso della Dea sta già pensando alla finale di Dublino, Gasp risponde: “Il mio suggerimento è di venire a Marsiglia, fare una partita per volta. Per adesso abbiamo conquistato Roma, in Coppa Italia, se riusciremo a conquistare un’altra capitale, Dublino, lo scopriremo tra una settimana. Il risultato di domani (oggi, ndr) è molto importante e determinerà l’atteggiamento del ritorno”.

Italiano (Fiorentina): “Con Brugge servirà massima attenzione”

“Questa competizione da quest’anno ha alzato il livello di formazioni di un certo blasone e organizzate. In semifinale non potevamo che incontrare una squadra di valore. Stanno facendo bene, giocano un ottimo calcio e dovremo affrontarli con la massima attenzione”. Queste le parole di Vincenzo Italiano, mister della Fiorentina, prima della sfida contro il Brugge. “Dovremo ottenere un risultato positivo in casa, perché in trasferta sarà un ambiente caldo. Queste squadre in queste competizioni hanno la capacità di trasformarsi, dovremo ottimizzare tutto quanto riusciremo a proporre“, ha spiegato il tecnico ai microfoni di Sky Sport. La vittoria contro il Sassuolo ha riportato entusiasmo e fiducia? “L’autostima cerchiamo di ottenerla prima di ogni partita in Europa. Arrivavamo dall’eliminazione in Coppa Italia, ma abbiamo reagito e segnato con giocatori importanti. Bene così, ci arriviamo con entusiasmo e speriamo – ha aggiunto – ci dia la spinta giusta per mettere in difficoltà un’avversaria di valore”.

