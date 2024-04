Richiesta di giocare lunedì 13 maggio e spostare la finale di Coppa Italia. Le due squadre sono impegnate in Europa League

La Roma ha scritto alla Lega Serie A chiedendo di posticipare la sfida di campionato a Bergamo contro l’Atalanta, al momento in programma domenica 12 maggio, con conseguente spostamento della finale di Coppa Italia del 15 maggio all’Olimpico di Roma tra i bergamaschi e la Juventus. La Lega Serie A dovrebbe comunicare nelle prossime ore il programma di anticipi e posticipi del 36° turno di campionato che comprende anche la sfida tra i giallorossi e la Dea, entrambe impegnate pochi giorni prima nelle semifinali di ritorno di Europa League ed entrambe in corsa per un posto nella prossima Champions League.

La Roma chiede alla Lega che il match si disputi di lunedì, come già accordato in occasione di Atalanta-Salernitana, e non di domenica. Considerato che però pochi giorhi dopo è in programma la finale di Coppa Italia, il club giallorosso ha proposto di posticipare di 24 ore anche questa partita.

“Tale richiesta – è scritto nella lettera della Roma alla Lega Serie A- deriva non solo dalla centralità di questa partita (Atalanta-Roma, ndr) ai fini della qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ma anche dalla esigenza di tutelare e garantire l’integrità del campionato di Serie A, che siamo sicuri rappresenti un nostro comune obiettivo, al fine di costruire un prodotto di valore che sia credibile per tutti i soggetti interessati, dalle istituzioni ai tifosi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata