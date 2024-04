Sono ufficialmente iniziati i festeggiamenti per la seconda stella nerazzurra

Dopo il successo ottenuto sul Torino (2-0) in campionato, è ufficialmente iniziata la festa Scudetto dell’Inter. I due bus scoperti, uno con a bordo i giocatori, l’altro con lo staff di Simone Inzaghi, sono partiti da San Siro per celebrare la seconda stella conquistata dal club nerazzurro. Ad attendere i campioni d’Italia fuori dallo stadio migliaia di tifosi in festa tra bandiere, cori e striscioni. Il percorso, di circa 8 km lungo le vie di Milano, prevede l’arrivo dei due pullman in Duomo, dove si sono già radunati migliaia di sostenitori dell’Inter. Ecco le immagini, viste dall’alto, del bagno di folla che accompagna l’Inter nella sua parata per le strade della città.

