Tra i viola spicca Nico Gonzalez, autore di una doppietta. Neroverdi sempre più vicini alla B

La Fiorentina ha battuto 5-1 il Sassuolo in una gara valida per le 34esima giornata di Serie A. Vantaggio degli uomini di Italiano con Sottil al 17esimo, raddoppio di Martinez Quarta al 54esimo. Il Sassuolo accorcia al 57esimo con Thorstvedt, ma un minuto dopo Nico Gonzalez porta i viola sul 3-1. Arrotondano il punteggio Barak al 62esimo e ancora Nico Gonzalez al 66esimo. In classifica i viola raggiungono il Napoli all’ottavo posto con 50 punti, mentre i neroverdi restano penultimi a 26 punti e a -5 dalla zona salvezza, quando mancano solo 4 partite alla fine del campionato.

