Cresce l’attesa in una piazza Duomo sempre più gremita per l’arrivo dei pullman scoperti dell’Inter, che a breve saranno nella piazza principale di Milano per dare il via alla festa per il ventesimo Scudetto nerazzurro. Tantissimo l’entusiasmo tra i fan che ormai sono in migliaia, tra bandiere, fumogeni e cori da stadio.

