L'ex capitano nerazzurro durante i festeggiamenti in piazza Duomo

“Siamo una grande famiglia, meritiamo questa festa perché abbiamo vinto un campionato grazie a tutti voi che sempre ci avete sostenuto. Vi voglio bene, sempre forza Inter: l’Inter si ama sempre“. Così il vicepresidente dell’Inter ed ex capitano nerazzurro, Javier Zanetti, dalla Terrazza 21 in piazza Duomo a Milano, rivolgendosi ai tantissimi tifosi interisti che si sono radunati in attesa che la festa per il ventesimo Scudetto entri nel vivo con l’arrivo dei pullman scoperti della squadra. Zanetti ha poi saltato con i fan al coro ‘Chi non salta rossonero è‘.

