La polizia era ben visibile fuori dall'Emirates Stadium dove si è giocata la partita

Controlli serrati a Londra prima, durante e dopo il match di Champions League tra Arsenal e Bayern Monaco, valido per l’andata dei quarti di finale. La sicurezza è stata molto rafforzata per il timore di possibili attentati dell’Isis. La polizia era ben visibile fuori dall’Emirates Stadium dove si è giocata l’attesa partita. I tifosi sono apparsi tranquilli e decisi a non perdersi la sfida tra Gunners e bavaresi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata