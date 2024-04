Ne danno notizia diversi media spagnoli che citano i canali di diffusione dei messaggi dello Stato Islamico

L’Isis ha minacciato di colpire quattro stadi che ospiteranno le gare di andata dei quarti di finale di Champions League. Ne danno notizia diversi media spagnoli che citano i canali di diffusione dei messaggi dello Stato Islamico.

La notizia, secondo Europa Press, è stata confermata anche da Site Intelligence group. L’Isis ha pubblicato un’immagine che ritrae quattro stadi, due a Madrid, il Santiago Bernabéu, e il Metropolitano, dove si giocheranno rispettivamente Real Madrid-Manchester City stasera e Atletico Madrid-Borussia Dortmund domani sera, il Parc des Princes di Parigi dove si giocherà domani Psg-Barcellona, e l’Emirates Stadium di Londra (Arsenal-Bayern stasera) con la scritta “Uccideteli tutti”.

Madrid rafforza dispositivo sicurezza per partite Champions

La delegazione del governo di Madrid ha dichiarato che è stato disposto un rafforzamento aggiuntivo del dispositivo di sicurezza annunciato ieri per le partite di Champions League che si giocheranno stasera al Santiago Bernabéu e domani al Metropolitano. Fonti informate hanno confermato a LaPresse che la decisione è stata presa in considerazione delle minacce terroristiche. Nelle scorse ore l’Isis ha minacciato di colpire quattro stadi che ospiteranno le gare di andata dei quarti di finale di Champions League.

“Realizzeremo un dispiegamento di forze di sicurezza straordinario, in accordo con il livello di allerta determinato dall’intelligence e dalle forze e corpi di sicurezza dello Stato. Questo implica un rafforzamento addizionale del dispositivo di sicurezza già annunciato e comporterà un incremento” degli agenti della “polizia e della guardia civil“, nonché dei “servizi di sicurezza ed emergenza della città di Madrid”, ha detto il delegato del governo Francisco Martin.

Ministero Interno Spagna: oltre 2mila agenti per partite Champions

Oltre 2mila agenti della polizia nazionale spagnola e della Guardia civil, oltre a quelli della polizia Municipale di Madrid, saranno schierati per “garantire il regolare svolgimento” delle due partite di Champions League che si terranno oggi e domani a Madrid. Lo si apprende dal ministero dell’Interno spagnolo. Il ministero assicura che “in termini di prevenzione della minaccia terroristica, le forze e i corpi di sicurezza dello Stato hanno attivato tutti i loro sistemi di allerta precoce e di protezione, così come tutti i meccanismi di risposta”. Fonti del ministero precisano che questo dispiegamento delle misure di sicurezza “è coordinato e supportato dalle misure stabilite in tutta la Spagna dal Piano di prevenzione, protezione e risposta antiterrorismo”. Attualmente il Paese iberico si trova al livello di allerta 4 su 5. Alle misure previste dal livello 4 sono stati aggiunti anche diversi “ordini di rinforzo” per prevenire attacchi terroristici.

