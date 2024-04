Il tecnico di Reggiolo alla 200esima in panchina nella massima competizione europea

Domani (martedì 9 aprile) scattano i quarti di finale di Champions League con subito due sfide di lusso. Al Bernabeu si affrontano per il terzo anno di fila in una sfida a eliminazione diretta Real Madrid e Manchester City. Il bilancio è in parità al momento: nel 2021 si sono imposti i blancos che poi hanno vinto il trofeo. Lo scorso anno è toccato alla squadra di Pep Guardiola che ha eliminato il club blanco e poi conquistato la Champions League. Già nella gara d’andata Carlo Ancelotti taglierà un altro traguardo prestigioso: il match contri i citizens sarà la sua 200esima panchina in carriera nella massima competizione europea.

Sempre domani all’Emirates Stadium si affronteranno invece Arsenal e Bayern di Monaco, altre due che sognano il successo finale. Fischio d’inizio per tutti i match alle ore 21. Mercoledì poi le altre due gare d’andata: Atletico Madrid-Borussia Dortmund e Paris Saint Germain-Barcellona.

Le gare di ritorno a campi invertiti già settimana prossima: martedì 16 si giocherà a Dortmund e Barcellona, mercoledì 17 a Manchester e Monaco di Baviera.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata