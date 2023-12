Con i 'blancos' ha vinto in cinque stagioni due Champions League, una Liga, due Mondiali per club, due Supercoppe europee, due Coppe del Re e una Supercoppa di Spagna

Niente panchina del Brasile, Carlo Ancelotti resta alla guida del Real Madrid. Il club spagnolo ha annunciato in una nota il rinnovo del tecnico di Reggiolo, in scadenza di contratto a giugno, per altre due stagioni, fino al 2026. Con i ‘blancos’ l’ex allenatore di Milan, Bayern Monaco e Psg ha vinto in cinque stagioni due Champions League, una Liga, due Mondiali per club, due Supercoppe europee, due Coppe del Re e una Supercoppa di Spagna. Secondo quanto riporta la stampa spagnola il Real ha accelerato i tempi del rinnovo, auspicato da tutta la rosa, trovando l’accordo in una “trattativa lampo” per anticipare l’affondo della Confederazione brasiliana, da tempo interessata ad Ancelotti.

