Quattro reti in meno di dieci minuti al Brianteo

Il Napoli ha battuto il Monza 4-2 nella gara della 31esima giornata del campionato di Serie A. Monza in vantaggio all’inizio del primo tempo grazie a un gol di Djuric al 9′. Nella ripresa tantissimo divertimento e gol spettacolari per la riscossa dei campioni d’Italia che nell’arco di un minuto la ribaltano con il pareggio di Osimhen al 56′ e il gol del sorpasso di Politano al 57′. Zielinski fa 3-1 al 61′, Colpani accorcia al 62′. Il gol del defintivo 4-2 porta la firma di Raspadori al 69′. Con questo successo il Napoli sale a 48 punti in classifica, il Monza resta a 45.

