Secondo risultato utile consecutivo per i laziali

Il Frosinone frena il Bologna sullo 0-0 allo Stirpe nella gara valida per la 31ma giornata di serie A. Traversa del rossoblù Ndoye a tempo scaduto. Per i laziali, terz’ultimi in classifica, si tratta del secondo risultato utile dopo il pareggio con il Genoa, facendo un altro piccolo passo avanti portandosi a 26 punti, a -1 da Cagliari e Verona. Il Bologna di Thiago Motta, al quarto posto, manca il momentaneo sorpasso sulla Juventus portandosi a 58 punti, a tre lunghezze di vantaggio sulla Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata