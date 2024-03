Sulle maglie della squadra campana non sarà scritto "Keep racism out" nel prossimo match contro l'Atalanta

Sulla maglia del Napoli non sarà apposta la patch “Keep racism out” dell’omonima campagna anti razzismo promossa dalla Lega Serie A in occasione della partita di sabato prossimo contro l’Atalanta. Lo ha annunciato Tommaso Bianchini, responsabile marketing della Ssc Napoli, in occasione della presentazione della maglia speciale che il Napoli indosserà sabato, celebrativa della partnership con il main sponsor Msc Crociere.

“Il Napoli ha comunicato che qualsiasi iniziativa contro il razzismo sarà fatta dal Napoli direttamente e non più per interposti enti, società o organizzazioni. Quindi andremo avanti da soli“, ha detto Bianchini rispondendo a una domanda sulla decisione del Napoli a seguito del caso dei presunti insulti razzisti del calciatore dell’Inter Francesco Acerbi nei confronti del giocatore azzurro Juan Jesus.

Napoli: “Continueremo a combattere razzismo con nostri mezzi”

“La nostra posizione è nel comunicato netto che abbiamo diffuso ieri. Andiamo avanti a combattere il razzismo con i nostri mezzi e i nostri strumenti”. Lo ha detto Tommaso Bianchini, responsabile marketing del Calcio Napoli, parlando del caso Acerbi durante la presentazione della maglia che il Napoli indosserà sabato prossimo contro l’Atalanta, celebrativa della partnership ultradecennale con il main sponsor Msc Crociere.

Una maglia, ha sottolineato Bianchini, che richiama “il valore dell’inclusività. Lo sport ha il dovere di educare i giovani ma non solo i giovani, ed è nostro dovere fare attività per evitare che in futuro accadano ancora episodi spiacevoli di questo tipo. Il 15 marzo scorso abbiamo girato il primo di una serie di contenuti in cui un calciatore delle giovanili incontra un idolo della prima squadra, che potrebbe essere anche un fratello maggiore, in una sorta di mentoring sul razzismo. Abbiamo iniziato proprio con Juan Jesus, prima del fatto di Milano. È la nostra posizione e andremo avanti a combattere il razzismo con i nostri mezzi e strumenti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata