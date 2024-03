Vittoria in rimonta per la squadra di Gasperini

L’Atalanta ha battuto 2-1 lo Sporting Lisbona nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League giocata al ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo e si è qualificata per i quarti di finale della competizione. Vittoria in rimonta per la squadra di Gasperini che sotto 0-1 al termine del primo tempo, gol di Gonçalves al 33′, ha reagito nella ripresa. Al 46′ Lookman segna l’ 1-1, al 58′ il 2-1 firmato Scamacca. Finale di sofferenza con i portoghesi pericolosi in almeno tre occasioni. Alla fine, però, la gioia è nerazzurra.

