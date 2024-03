Il gol di Welbeck al 37' non basta agli inglesi

Il Brighton ha battuto per 1-0 la Roma, nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Il gol di Welbeck al 37′ non basta però agli inglesi. Con questo risultato la Roma è qualificata ai quarti in virtù del 4-0 dell’andata all’Olimpico.

