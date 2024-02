Nel primo anticipo della 26esima giornata decisivi i gol di Fabbian e Freuler

Il Bologna continua la sua marcia verso la prossima Champions League. La squadra di Thiago Motta nel primo anticipo della 26esima giornata ha battuto per 2-0 l’Hellas Verona salendo momentaneamente al quarto posto solitario in classifica alle spalle solo di Inter, Juve e Milan. Il vantaggio, al 27′, lo firma, su invito di Orsolini, Fabbian che nella ripresa serve a Freuler l’assist per il raddoppio. Il successo, quinto consecutivo, permette agli emiliani di salire a 48 punti a -4 dai rossoneri. Il Verona resta fermo a 20, al terz’ultimo posto insieme al Sassuolo.

