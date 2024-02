All'Olimpico arriva il Feyenoord, si parte dall'1-1 in Olanda. I rossoneri in trasferta a Rennes con tre gol di vantaggio

È serata di spareggi in Europa League per Roma e Milan. Le due squadre italiane inseguono gli ottavi della competizione europea. Per il Roma il brivido del dentro o fuori tra entusiasmo e paura per sognare un’altra finale continentale. I giallorossi aspettano il Feyenoord per il ritorno degli spareggi di Europa League che vale un posto negli ottavi di finale della competizione. Si riparte dall’1-1 della gara di andata giocata una settimana fa in Olanda. De Rossi, alla prima europea all’Olimpico, avverte il peso di una gara che vale una fetta di stagione: “Sentiamo quel brivido da dentro o fuori“, ha detto il tecnico giallorosso. Ma è netto: l’obiettivo è andare avanti nella competizione con o senza le reti della coppia Dybala-Lukaku.

In casa Milan dimenticare Monza e gettarsi sull’Europa League per ritrovare lo spirito giusto in attesa di affrontare lo scoglio Atalanta. Contro il Rennes, nel ritorno dei sedicesimi, il Milan ha l’opportunità di riscattarsi e rialzarsi dopo l’inatteso capitombolo in campionato che ha fatto evaporare la chance di sorpasso sulla Juventus al secondo posto. Il 3-0 dell’andata garantisce al Diavolo una trasferta senza troppi pericoli ma Stefano Pioli spinge sull’acceleratore delle motivazioni e non vuole cali di concentrazione in un momento delicato che rischia di far traballare la sua stessa panchina. L’Europa è diventato l’obiettivo stagionale principale di questo Milan che continua a viaggiare a corrente alternata e sono vietati passi falsi.

