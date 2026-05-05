Romania, cade il governo: il Parlamento vota la sfiducia

In Romania il Parlamento ha votato una mozione di sfiducia contro il primo ministro Ilie Bolojan con 281 voti a favore e quattro contrari, facendo crollare il governo della coalizione filo Ue che si era insediato meno di un anno fa. L’iniziativa congiunta era stata avviata la scorsa settimana quando il Partito Socialdemocratico (Psd) di sinistra, che si era ritirato dalla coalizione alla fine di aprile, e il partito di opposizione di estrema destra Alleanza per l’Unità dei Rumeni (Aur) hanno presentato la mozione di sfiducia al Parlamento. Il voto si è tenuto dopo un dibattito parlamentare.

Bolojan, del Partito Nazionale Liberale (PNL) di centro-destra, ha definito la mozione “cinica e artificiale” e oggi, prima che il suo governo cadesse, ha affermato che “sembra essere stata scritta da persone che non erano al governo ogni giorno e non hanno partecipato a tutte le decisioni”. “È cinica, perché non tiene conto del contesto in cui ci troviamo“, ha detto. “Ho assunto la carica di primo ministro, consapevole che comportava un’enorme pressione e che non avrei ricevuto applausi dai cittadini. Ma ho scelto di fare ciò che era urgente e necessario per il nostro Paese”, ha aggiunto.

La Romania ha affrontato un lungo periodo di instabilità dopo l’annullamento delle elezioni presidenziali nel dicembre 2024, e il Paese sta lottando con uno dei deficit di bilancio più elevati dell’Ue, un’inflazione galoppante e una recessione tecnica. Quando la coalizione è stata eletta lo scorso giugno, si è impegnata a rendere la riduzione del deficit di bilancio una priorità assoluta. Il Psd si è spesso trovato in disaccordo con Bolojan su alcune delle misure di austerità, che includevano aumenti delle tasse, congelamento degli stipendi e delle pensioni nel settore pubblico e tagli alla spesa pubblica e ai posti di lavoro nella pubblica amministrazione.

I socialdemocratici hanno dichiarato che Bolojan “non è riuscito ad attuare alcuna vera riforma” nei suoi 10 mesi alla guida del governo e ha dichiarato che la Romania ha bisogno di un leader “capace di collaborazione”. Il premier ha replicato affermando di aver adottato misure fiscali dure ma necessarie che hanno effettivamente “riconquistato la fiducia dei mercati nel governo rumeno”.

Il Psd sarebbe necessario per formare una maggioranza parlamentare filoeuropea. Il partito ha già escluso in precedenza di entrare in un governo con l’AUR. George Simion, leader dell’AUR, ha dichiarato oggi che gli elettori avevano “sostenuto e voluto acqua, cibo, energia”, ma avevano “ricevuto tasse, guerra e povertà”. “Ci assumiamo la responsabilità del futuro di questo Paese, di un futuro governo e di restituire la speranza ai rumeni”, ha affermato, “la Romania deve tornare al voto dei rumeni”.