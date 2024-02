L'allenatore giallorosso alla vigilia del ritorno degli spareggi di Europa League

Il brivido del dentro o fuori tra entusiasmo e paura per sognare un’altra finale europea. La Roma aspetta il Feyenoord per il ritorno degli spareggi di Europa League che vale un posto negli ottavi di finale della competizione. Si riparte dall’1-1 della gara di andata giocata una settimana fa in Olanda. De Rossi, alla prima europea all’Olimpico, avverte il peso di una gara che vale una fetta di stagione: “Sentiamo quel brivido da dentro o fuori”, ha detto il tecnico giallorosso. Ma è netto: l’obiettivo è andare avanti nella competizione con o senza le reti della coppia Dybala-Lukaku. “Dovremo passare il turno con o senza i loro gol”, ha affermato DDR nella conferenza stampa di presentazione della partita dicendosi però “contento” dei due attaccanti che “stanno entrando nella mia idea”.

“Precisi con la palla, attenti in difesa”

Sull’atteggiamento da tenere in campo, De Rossi è sicuro: “La squadra deve essere equilibrata, dobbiamo essere precisi quando abbiamo la palla e molto attenti in fase difensiva perché il Feyenoord è una squadra che crea” e, rispetto alla gara dovrebbe tenere un “atteggiamento simile”. A proposito di atteggiamenti, a Trigoria sono convinti che quello di De Rossi sia quello giusto. Lo certifica Bryan Cristante: “Poteva sembrare una soluzione azzardata – ha affermato il centrocampista -, ma penso si stia rivelando la soluzione giusta. Dal primo giorno ha trovato gli equilibri perfetti per gestire il gruppo e la situazione che era difficile. Siamo contenti del percorso che stiamo facendo”.

Timore per l’arrivo dei tifosi olandesi

Un percorso che i capitolini vogliono proseguire sulle ali dell’entusiasmo dei loro tifosi pronti a riempire l’Olimpico. All’entusiasmo del tifo giallorosso si contrappone la paura per l’arrivo dei tifosi olandesi. In 200 dovrebbero arrivare nelle prossime ore nella Capitale nonostante il divieto di vendita dei biglietti. Una presenza che spaventa alla luce del ricordo della ferita inferta alla ‘Barcaccia’ del Bernini e agli scontri in piazza di Spagna nelle ultime occasioni. Per quanto riguarda la formazione, De Rossi dovrebbe schierare il suo 4-3-3 e dopo la super prestazione di Frosinone tra i pali dovrebbe essere riconfermato Svilar. Il trio di centrocampo dovrebbe essere composto da Cristante, Paredes e Pellegrini. Un solo dubbio per il tecnico giallorosso, riguarda il terzo pezzo del tridente offensivo con El Shaarawy favorito su Zalewski.

