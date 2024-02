L'intervento è riuscito. Il tecnico boemo era stato colpito da una lieve ischemia a dicembre

È riuscito l’intervento chirurgico per il tecnico del Pescara Zdenek Zeman. Il tecnico boemo è stato sottoposto ieri mattina, nella clinica Pierangeli di Pescara, all’impianto di 4 bypass coronarici, cosiddetti stent, dall’équipe medica del primario di cardiologia della clinica, Stefano Guarracini, in collaborazione con Michele Di Mauro, medico specialista in cardiochirurgia e cardiologia della clinica pescarese. Zeman era stato colpito da una lieve ischemia a dicembre.

Tempi lunghi per le dimissioni del tecnico, questione di settimane fanno sapere dalla clinica. Anche per la convalescenza occorrerà diverso tempo, mesi a quanto pare, per il recupero completo del boemo che non sembra riuscirà a tornare in tempo in panchina per seguire il Delfino, la sua squadra, in questo fine stagione. Conoscendo la vivacità del tecnico i medici sono molto attenti e per ora non si sbilanciano.

