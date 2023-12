Il club abruzzese comunica che le condizioni del mister sono al momento buone e stabili. Previsti ulteriori accertamenti

“Questa mattina, prima della consueta seduta di allenamento dei BiancAzzurri, mister Zdenek Zeman ha avuto un leggero malore, che si è scoperto in seguito essere una lieve ischemica transitoria e per tale motivo è stato ricoverato presso la clinica Pierangeli di Pescara“. Lo rende noto il Pescara in un comunicato.

Questa mattina, prima dell’allenamento, Mister Zdenek Zeman ha avuto un lieve attacco ischemico transitorio. È ricoverato presso la clinica Pierangeli di Pescara. Le sue condizioni sono buone e stabili, ma necessita di ulteriori accertamenti. Forza Mister! pic.twitter.com/6y5Xqb0hPG — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) December 12, 2023

“La Delfino Pescara 1936 ci tiene a comunicare che le condizioni del mister sono al momento buone e stabili, ma che dovrà assentarsi per qualche giorno per ulteriori accertamenti del caso”, aggiunge il club abruzzese.

