Il tecnico rossonero recrimina: "Commessi errori che hanno pregiudicato la partita"

Il Milan perde 4-2 a Monza e abbandona definitivamente la corsa Scudetto, con l’Inter sempre più in fuga, visto anche il pareggio della Juventus a Verona. Serata da dimenticare per gli uomini di Stefano Pioli, che dopo essere stati colpiti dalle reti di Pessina e Dany Mota, e dopo essere rimasti in 10 per l’espulsione di Jovic, erano anche riusciti a recuperarla con le reti dei subentrati Giroud e Pulisic. Poi la beffa nei minuti di recupero, con le reti di Bondo e dell’ex Colombo a far partire la festa degli uomini di Palladino.

La sconfitta significa mancato secondo posto, con il Milan che resta terzo in classifica a quota 52 punti. Il Monza si porta a 33 punti. Occasione mancata, ma il Milan non ha tempo per pensarci su. Giovedì ci sarà il ritorno di Europa League contro il Rennes e nel prossimo turno la sfida di alta classifica contro l’Atalanta.

Pioli: “Abbiamo sbagliato troppo, poco lucidi dopo il 2-2”

“Abbiamo commesso degli errori che hanno pregiudicato la partita. Abbiamo dimostrato di avere le qualità per riprenderla, dopo il 2-2 dovevamo essere più lucidi. È stata una serata dove abbiamo sbagliato troppo”. Così l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, parlando a Dazn dopo la sconfitta contro il Monza. “Leao doveva giocare, ma ha interrotto la rifinitura e non se la sentiva. È una sconfitta che fa veramente male per come è arrivata. Serata storta veramente”, ha aggiunto Pioli.

