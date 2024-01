La prima semifinale sarà Napoli-Fiorentina, poi Inter-Lazio

Il calcio italiano si trasferisce in Arabia Saudita. Al via giovedì 18 gennaio la Supercoppa italiana, che per la prima volta vedrà la partecipazione di quattro squadre e non più due, con un format a eliminazione diretta composto da semifinali e finale in gara secca. A contendersi il trofeo saranno Napoli, Fiorentina, Inter (campione in carica) e Lazio.

Il calendario delle partite

Si parte giovedì alle 20 con la prima semifinale, che vedrà opporsi Napoli e Fiorentina. Venerdì, sempre alle 20, si giocherà la seconda semifinale, Inter-Lazio. La finale sarà lunedì 22 gennaio alle 20.

Dove si vede la Supercoppa italiana

Tutte le partite del trofeo saranno trasmesse in chiaro sui canali di Mediaset, che detiene i diritti per la competizione. Napoli-Fiorentina sarà trasmessa da Italia 1, Inter-Lazio e la finale saranno invece su Canale 5.

Centottanta paesi collegati in tv

Per l’occasione, comunica Lega Serie A, nel resto del mondo la competizione sarà distribuita da circa 40 broadcaster, per un totale di oltre 180 territori. Per la trasmissione dei match sarà adottato il massimo standard televisivo utilizzato in campionato implementato sino a 26 telecamere e ulteriormente integrato in campo, in particolare dal licenziatario domestico Mediaset e dal broadcaster sul territorio, per un totale di 36 videocamere.

Palloni dei gol saranno messi all’asta

Dopo il grande successo riscontrato nell’ultimo anno, anche in occasione della Ea Sports Fc Supercup Socios.com darà ai tifosi di tutto il mondo la possibilità di aggiudicarsi i palloni dei gol della competizione, un oggetto da collezione unico che racchiude in sé il lavoro, l’impegno e la passione che accompagnano ogni partita e i suoi protagonisti. I palloni delle reti di Napoli-Fiorentina, Inter-Lazio e della Finale, saranno raccolti durante le partite, la loro autenticità sarà verificata su Chiliz, la Blockchain dello sport e dell’intrattenimento, e saranno integrati con un chip NFC che consentirà al proprietario del pallone di guardare il gol in qualsiasi momento utilizzando il proprio smartphone.

