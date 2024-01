Decisiva la volontà del giocatore classe 2005, convinto dal corteggiamento di José Mourinho

Dean Huijsen lascia la Juventus e va alla Roma per sei mesi. Secondo quanto apprende LaPresse le due società avrebbero trovato l’accordo in queste ore per il prestito secco fino a giugno del difensore, inizialmente promesso dai bianconeri al Frosinone. Decisiva la volontà del giocatore classe 2005, che di fronte al corteggiamento dei giallorossi e di José Mourinho avrebbe cambiato idea. Nella capitale Huijsen è destinato a trovare subito spazio complice l’emergenza della Roma nel reparto arretrato.

