Roma, 4 gen. (LaPresse) – Dal 3 febbraio 2024 Tiago Pinto non sarà più il ds della Roma. La decisione, presa in modo consensuale, è stata ufficializzata dalla società giallorossa con un comunicato sul proprio sito web. “L’As Roma – si legge nella nota del club – esprime gratitudine a Tiago Pinto per l‘incrollabile dedizione e il duro lavoro svolto nel corso degli ultimi tre anni e gli augura le migliori fortune per il futuro”.

