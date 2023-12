Rubati orologi e gioielli, il valore è ancora da quantificare

Il calciatore della Roma Nicola Zalewski vittima di un furto nella sua abitazione all’Eur. I ladri, secondo quanto accertato dai carabinieri della compagnia dell’Eur, sono entrati in casa da una porta finestra che avevano forzato, ed hanno fatto razzia di gioielli e orologi, per un valore ancora da quantificare. Il furto è stato scoperto dallo stesso Nicola Zalewski che ha chiamato il 118. Nei mesi scorsi, i ladri avevano visitato anche le abitazioni di altri calciatori, come quella di Zaccagni della Lazio, marito dell’ influencer Chiara Nasti a cui i malviventi avevano portato via un bottino del valore di 80mila euro. Poco prima, era toccato a 2023 al difensore inglese della Roma Chris Smalling.

