Vantaggio ciociaro con Soulé, poi gol di Castellanos, Isaksen e Patric

Vittoria in rimonta per la Lazio, 3-1 all’Olimpico contro il Frosinone nell’anticipo della 18esima giornata di Serie A. Tutti nella ripresa i gol. Al vantaggio ciociaro con Soulé su rigore al 57esimo minuto hanno replicato i biancocelesti con il pareggio di Castellanos di testa al 71esimo e, solo un minuto dopo, con il vantaggio siglato da Isaksen. A chiudere il match, Patric all’84esimo sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Con i tre punti la squadra di Sarri si porta all’ottavo posto con 27 punti, a meno uno dalla Roma e dal Napoli per un posto in Europa. Resta invece a 19 punti il Frosinone.

