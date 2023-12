I gol di Arnautovic e Dragusin

Battuta d’arresto per l’Inter, che nell’anticipo della 18esima giornata di Serie A non va oltre l’1-1 sul campo del Genoa. I gol tutti nel primo tempo: vantaggio nerazzurro con Arnautovic al 42esimo e pareggio rossoblu con Dragusin al settimo minuto di recupero oltre il 45esimo (la partita è stata fermata per poco più di 5 minuti a causa dei troppi fumogeni provenienti dagli spalti). L’Inter sale a 45 punti e resta in testa alla classifica di Serie A, ma la Juventus vincendo nel posticipo contro la Roma potrebbe portarsi a -2 dai nerazzurri. Punto prezioso in ottica salvezza invece per il Genoa, che sale a 20 punti (+7 dal Cagliari terzultimo).

