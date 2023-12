La telefonata tra il presidente e Halil Umut Meler

Halil Umut Meler, l’arbitro turco picchiato in campo al termine di una partita di calcio, ha ricevuto in ospedale la telefonata di Erdogan. “Siamo davvero molto, molto dispiaciuti. Che Dio ti conceda una pronta guarigione”, ha detto il presidente turco. Era stato il presidente dell’MKE Ankaragucu, Faruk Koca, ad aggredire l’arbitro lunedì sera dopo il pareggio per 1-1 nella partita della Super Lig contro il Caykur Rizespor. La Federcalcio turca ha sospeso tutte le partite di campionato.

