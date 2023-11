La Curva Fiesole: "Pretendiamo rispetto per le vittime e per i familiari"

I tifosi della Fiorentina chiedono il rinvio del match di Serie A contro la Juventus in programma domenica alle 20.45. La richiesta arriva dalla curva Fiesole in un comunicato. “Una parte della nostra città è completamente in ginocchio, case distrutte, vite infrante e mentre continua a piovere si pensa di far giocare la partita di domenica come se non fosse successo nulla – si legge nella nota-. In maniera netta, decisa e categorica, la Curva Fiesole chiede che la partita sia rinviata, che le energie e le risorse siano dedicate esclusivamente alla nostra gente in difficoltà e non per far svolgere un evento sportivo. Pretendiamo rispetto per le vittime, per i familiari, per chi ha perso tutto in poche ore e si trova ancora abbandonato, senza luce e gas, circondato dall’acqua”. “Rispettateci!”, conclude il comunicato.

