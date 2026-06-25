Sorelle scomparse all’Aquila, la giudice convalida il fermo per la madre, il suo compagno e il nonno

La giudice per le indagini preliminari Giulia Sani ha convalidato il fermo per Valentina D’Acunto, madre delle 2 sorelle minori sottratte da Civitella Alfedena (L’Aquila) e ritrovate a Formia (Latina) 15 giorni dopo, per Marco D’Acunto, nonno paterno delle sorelline, e Vincenzo Esposito, compagno della madre. La giudice ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora nella provincia di Latina, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica.

La misura prevede per gli interessati anche l’obbligo di presentarsi per due volte al giorno ai carabinieri. La Procura ha ritenuto non necessaria la custodia cautelare in carcere, in linea con i principi costituzionali che prevedono il minor sacrificio possibile per la libertà personale nell’applicazione delle misure cautelari. La decisione risponde alla necessità di evitare la reiterazione di reati della stessa natura.